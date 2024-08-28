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Померла гандболістка збірної України Ірина Глібко

Спортсменка була змушена завершити кар'єру цього літа через боротьбу з онкологічним захворюванням.
Сегодня, 21:13
Ирина Глибко / ФГУ
Ирина Глибко / ФГУ

Колишня капітан збірної України з гандболу Ірина Глібко померла у віці 34 років після боротьби з онкологічним захворюванням.

Про це повідомила Федерація гандболу України, опублікувавши відповідну заяву.

"Трагічна, жахлива звістка. Внаслідок тривалої хвороби пішла з життя Ірина Глібко, капітан збірної України з гандболу".

"Ірині було 34 роки. Останніми роками вона боролась з онкологічним захворюванням. Світла пам'ять неймовірній людині та одній з найкращих гандболісток в історії України", - йдеться у заяві ФГУ.

Через проблеми зі здоров'ям Ірина змушена була пропустити жіночий чемпіонат світу-2023, а також відбір на чемпіонат Європи-2024. Більше того, цього літа вона вирішила завершити кар'єру, щоб сконцентруватися на боротьбі із захворюванням.

Останні 12 років своєї кар'єри Глібко провела у складі румунської команди Рімніку-Вілча, разом з якою вона стала чемпіоном Румунії (2019), переможницею національних Кубка (2020) та Суперкубка (2018).

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