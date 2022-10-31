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Украинские гимнастки провалились на чемпионате мира в Ливерпуле

Ни одна из девушек не преодолела квалификацию турнира.
Сегодня, 07:33
Getty Images
Getty Images
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Женская сборная Украины отправилась в Великобританию на чемпионат мира по спортивной гимнастике в составе из Елизаветы Губареой, Юлии Касьяненко, Маргаритии Козловской, Валерии Осиповой и Дианы Савельевой.

К сожалению, в Ливерпуле девочки не порадовали успешными результатами. В командных соревнованиях с суммарной оценкой 142,729 наши девушки заняли последнее, 23 место.

В многоборье лучший результат у Касьяненко (62), Осипова стала 72-й, а Козловская заняла 91-е место из 108.

Ни в одном из видов украинки не смогли пробиться в финалы и завершили свои выступления.

Сегодня, 31 октября, стартуют квалификации у мужчин. Украинская команда начнет свои выступления примерно в 15:50 по Киеву.

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