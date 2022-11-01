Чемпионат мира по спортивной гимнастике: украинцы вышли только в два финала
Украинская команда по спортивной гимнастике отправилась на чемпионат мира в Ливерпуле в составе Ильи Котуна, Богдана Супруна, Пантелия Колодия, Никиты Мельникова и Игоря Радивилова.
К сожалению, украинцы не смогли в командный финал, заняв итоговое 21 место и опередив только Австралию, Колумбию и Австрию.
Другие результаты также были не самые лучшие, но лидеры сборной смогли пробиться в финалы в некоторых дисциплинах.
Вольные упражнения
- 76. Богдан Супрун
- 90. Илья Ковтун
- 128. Никита Мельников
Гимнастический конь
- 17. Илья Ковтун
- 90. Никита Мельников
- 108. Пантелий Колодий
- 126. Богдан Супрун
Кольца
- 18. Игорь Радивилов
- 74. Пантелий Колодий
- 95. Илья Ковтун
- 96. Богдан Супрун
Опорный прыжок
Радивилов будет бороться за победу в своей коронной дисциплине.
- 4. Игорь Радивилов
Параллельные брусья
В этом виде Илья Ковтун будет первым запасным, ему не хватило совсем немного, чтобы выйти в финал.
- 9. Илья Ковтун
- 45. Никита Мельников
- 128. Богдан Супрун
- 129. Пантелий Колодий
Перекладина
- 32. Илья Ковтун
- 98. Пантелий Колодий
- 128. Богдан Супрун
- 134. Никита Мельников
Многоборье
Ковтун прошел в финал по этой дисциплине.
- 15. Илья Ковтун
- 78. Богдан Супрун
Финал многоборья вместе с Ильей Котуном пройдет в пятницу, 4 ноября, начало - в 20:00 по Киеву. Игорь Радиилов в своем финале выступит 6 ноября в 15:30.