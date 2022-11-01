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Чемпионат мира по спортивной гимнастике: украинцы вышли только в два финала

Мужская сборная Украины будет представлена двумя спортсменами.
Сегодня, 07:59
Илья Ковтун / Getty Images
Илья Ковтун / Getty Images
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Украинская команда по спортивной гимнастике отправилась на чемпионат мира в Ливерпуле в составе Ильи Котуна, Богдана Супруна, Пантелия Колодия, Никиты Мельникова и Игоря Радивилова.

К сожалению, украинцы не смогли в командный финал, заняв итоговое 21 место и опередив только Австралию, Колумбию и Австрию.

Другие результаты также были не самые лучшие, но лидеры сборной смогли пробиться в финалы в некоторых дисциплинах.

Вольные упражнения

  • 76. Богдан Супрун
  • 90. Илья Ковтун
  • 128. Никита Мельников

Гимнастический конь

  • 17. Илья Ковтун
  • 90. Никита Мельников
  • 108. Пантелий Колодий
  • 126. Богдан Супрун

Кольца

  • 18. Игорь Радивилов
  • 74. Пантелий Колодий
  • 95. Илья Ковтун
  • 96. Богдан Супрун

Опорный прыжок

Радивилов будет бороться за победу в своей коронной дисциплине.

  • 4. Игорь Радивилов

Параллельные брусья

В этом виде Илья Ковтун будет первым запасным, ему не хватило совсем немного, чтобы выйти в финал.

  • 9. Илья Ковтун
  • 45. Никита Мельников
  • 128. Богдан Супрун
  • 129. Пантелий Колодий

Перекладина

  • 32. Илья Ковтун
  • 98. Пантелий Колодий
  • 128. Богдан Супрун
  • 134. Никита Мельников

Многоборье

Ковтун прошел в финал по этой дисциплине.

  • 15. Илья Ковтун
  • 78. Богдан Супрун

Финал многоборья вместе с Ильей Котуном пройдет в пятницу, 4 ноября, начало - в 20:00 по Киеву. Игорь Радиилов в своем финале выступит 6 ноября в 15:30.

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