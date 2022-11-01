Чемпионат мира по спортивной гимнастике: украинцы вышли только в два финала

Украинская команда по спортивной гимнастике отправилась на чемпионат мира в Ливерпуле в составе Ильи Котуна, Богдана Супруна, Пантелия Колодия, Никиты Мельникова и Игоря Радивилова.

К сожалению, украинцы не смогли в командный финал, заняв итоговое 21 место и опередив только Австралию, Колумбию и Австрию.

Другие результаты также были не самые лучшие, но лидеры сборной смогли пробиться в финалы в некоторых дисциплинах.

Вольные упражнения

76. Богдан Супрун

90. Илья Ковтун

128. Никита Мельников

Гимнастический конь

17. Илья Ковтун

90. Никита Мельников

108. Пантелий Колодий

126. Богдан Супрун

Кольца

18. Игорь Радивилов

74. Пантелий Колодий

95. Илья Ковтун

96. Богдан Супрун

Опорный прыжок

Радивилов будет бороться за победу в своей коронной дисциплине.

4. Игорь Радивилов

Параллельные брусья

В этом виде Илья Ковтун будет первым запасным, ему не хватило совсем немного, чтобы выйти в финал.

9. Илья Ковтун

45. Никита Мельников

128. Богдан Супрун

129. Пантелий Колодий

Перекладина

32. Илья Ковтун

98. Пантелий Колодий

128. Богдан Супрун

134. Никита Мельников

Многоборье

Ковтун прошел в финал по этой дисциплине.

15. Илья Ковтун

78. Богдан Супрун

Финал многоборья вместе с Ильей Котуном пройдет в пятницу, 4 ноября, начало - в 20:00 по Киеву. Игорь Радиилов в своем финале выступит 6 ноября в 15:30.