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Украина вышла из группы с первого места на Евро-2025 по сокке

В последнем матче разошлись ничьей с Польшей.
Вчера, 17:22       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины по сокке
Сборная Украины по сокке

Сборная Украины выиграла групповой этап Евро-2025 по сокке.

Еще в первых двух матчах наша команда обеспечила себе досрочный проход дальше, разгромив Италию (6:1) и Сербию (7:2).

В последнем же туре Украина встречалась с Польшей, где после сложнейшего поединка на поле была зафиксирована ничья.

Благодаря лучшей разнице мячей сборная Украина прошла дальше с первого места, а Польша - со второго.

Евро-2025 по сокке: таблица группы C

  1. Украина - 7 очков (3 матча), 15:5 (разница голов)
  2. Польша - 7 (3), 8:3
  3. Италия - 0 (2), 2:8
  4. Сербия - 0 (2), 2:11

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