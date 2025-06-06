Украина вышла из группы с первого места на Евро-2025 по сокке

В последнем матче разошлись ничьей с Польшей.

Сборная Украины выиграла групповой этап Евро-2025 по сокке.

Еще в первых двух матчах наша команда обеспечила себе досрочный проход дальше, разгромив Италию (6:1) и Сербию (7:2).

В последнем же туре Украина встречалась с Польшей, где после сложнейшего поединка на поле была зафиксирована ничья.

Благодаря лучшей разнице мячей сборная Украина прошла дальше с первого места, а Польша - со второго.

Евро-2025 по сокке: таблица группы C

Украина - 7 очков (3 матча), 15:5 (разница голов) Польша - 7 (3), 8:3 Италия - 0 (2), 2:8 Сербия - 0 (2), 2:11

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