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Сборная Украины по сокке впервые в истории пробилась в четвертьфинал Евро-2025

В предыдущей стадии была обыграна сборная Латвии.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины по сокке / International Socca Federation
Сборная Украины по сокке / International Socca Federation

Сборная Украины по сокке пробилась в четвертьфинал Евро-2025.

Впервые в истории наша команда добралась до этого этапа. Это стало возможным благодаря победе в 1/8 финала над сборной Латвии.

Соперник не доставил больших проблем. Украина открыла счет уже на второй минуте матча, затем забила еще дважды, и лишь тогда латвийцы сумели отыграть один мяч.

Однако после перерыва наша команда забила четвертый, уверенно пройдя в следующую стадию. Следующим соперником станет победитель пары Албания - Франция.

Евро-2025 по сокке. 1/8 финала

Украина — Латвия 4:1
Голы Украины: Мельничук, 2, 14, Завгородний, 14, Здебский, 23

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Сборная Украины по сокке впервые в истории пробилась в четвертьфинал Евро-2025
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