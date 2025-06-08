Сборная Украины по сокке вылетела с Евро-2025 в четвертьфинале

В субботу, 7 мая, сборные Украины и Франции сошлись в четвертьфинале Евро по сокке.

Напомним, что Украина вышла в плей-офф с первого места, а затем прошла Латвию. Франция же закончила групповой этап второй, а в 1/8 обыграла Албанию.

В матче с французами первый тайм завершился без голов. А вот на старте второго тайма соперник все же вышел вперед и удвоил свое преимущество на последней минуте тайма.

Уже в компенсированное время Тимофей Буханевич отыграл один гол, но для камбека времени не хватило.

Евро-2025 по сокке. 1/4 финала

Украина — Франция 1:2

Голы Украины: Буханевич, 40+1

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