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Украина впервые прошла в полуфинал женского Евро по пляжному волейболу

Татьяна Лазаренко и Марина Гладун установили национальный рекорд.
Сегодня, 18:17       Автор: Андрей Безуглый
Татьяна Лазаренко и Марина Гладун / cev.lu
Татьяна Лазаренко и Марина Гладун / cev.lu

Украинская пара волейболисток Татьяна Лазаренко и Марина Гладун пробились в полуфинал Евро по пляжному волейболу.

Украинки начали турнир очень удачно, выйдя с первого места в группе после двух побед. В 1/8 финала спортсменки одолели соперниц из Германии, установив национальный рекорд.

А затем Лазаренко и Гладун также впервые в истории Украины удачно прошли и четвертьфинал. Ранее украинские спортсменки никогда не играли в полуфинале Евро.

Нидерландки Мила Кенинк и Раиса Шоон доставили нашим спортсменкам немало хлопот, однако Лазаренко и Гладун сумели вырвать путевку уже во втором сете благодаря матчпоинту.

Полуфинал женского Евро по пляжному волейболу состоится 2 августа в 16:00 по киевскому времени.

 

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