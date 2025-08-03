Украинки стали чемпионками Европы по пляжному волейболу

Марина Гладун и Татьяна Лазаренко обыграли в финале соперниц из Франции.

Украинские волейболистки Марина Гладун и Татьяна Лазаренко стали чемпионками Европы.

В воскресенье, 3 августа, прошел финал женского Евро по пляжному волейболу, где соперницами украинок стали француженки Клеменс Виера и Алин Шамеро.

Первый сет оказался очень сложным для обеих команд, но по итогу первое очко взяли француженки 23:21.

Второй оказался полностью под контролем наших спортсменок, которые вели в течение всего сета и выиграли 18:21.

А вот в решающем третьем сете напряжение было накалено до предела, особенно при счете 13:13. Первым матчоболом украинки не сумели воспользоваться, зато выиграли сет со второй попытки 14:15.

Стоит отметить, что это первая победа на Евро для Украины, Марина Гладун и Татьяна Лазаренко обновили собственный национальный рекорд, выиграв турнир.

Евро-2025. Финал (женщины)

Клеменс Виера / Алин Шамеро (Франция) — Марина Гладун / Татьяна Лазаренко (Украина) — 1:2 (23:21, 18:21, 14:16)

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