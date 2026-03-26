iSport.ua
Русский Українська
Другие

Микаэла Шиффрин повторила рекорд по победам в общем зачете Кубка мира

Cравнялась с легендой австрийского горнолыжного спорта по победам в общем зачёте.
Сегодня, 11:53       Автор: Валентина Чорноштан
Микаэла Шиффрин / Getty Images
Микаэла Шиффрин / Getty Images

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин повторила рекорд австрийской горнолыжницы Аннемари Мозер-Прелль.

Микаэла сумела в шестой раз в карьере завоевать Большой Хрустальный глобус за победу в общем зачёте Кубка мира. Помимо этого, она является восьмикратной чемпионкой мира.

Она набрала 1410 очков. На втором месте в зачёте оказалась немка Эмма Айхер, у неё в активе 1323 очка, на третьей позиции швейцарка Камилла Раст с 1049 очками.

Добавим, что американке удалось завоевать награду в 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 и в этом году. Между тем Аннемари Мозер-Прелль, у которой также шесть побед в общем зачёте Кубка мира, последний раз брала глобус в 1979 году.

К слову, Украина с лучшим за 20 лет результатом завершила чемпионат мира по лёгкой атлетике.

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK