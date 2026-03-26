Микаэла Шиффрин повторила рекорд по победам в общем зачете Кубка мира
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин повторила рекорд австрийской горнолыжницы Аннемари Мозер-Прелль.
Микаэла сумела в шестой раз в карьере завоевать Большой Хрустальный глобус за победу в общем зачёте Кубка мира. Помимо этого, она является восьмикратной чемпионкой мира.
Она набрала 1410 очков. На втором месте в зачёте оказалась немка Эмма Айхер, у неё в активе 1323 очка, на третьей позиции швейцарка Камилла Раст с 1049 очками.
Добавим, что американке удалось завоевать награду в 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 и в этом году. Между тем Аннемари Мозер-Прелль, у которой также шесть побед в общем зачёте Кубка мира, последний раз брала глобус в 1979 году.
Mikaela Shiffrin captures her sixth career Crystal Globe, tying the all-time record for most women’s overall ski titles since 1979. pic.twitter.com/O2cMIguCeY
