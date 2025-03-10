Глава МОК: Меня в россии называют нацистом

Томас Бах назвал момент, когда у него испортились отношения с путиным.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о своих отношениях с президентом россии владимиром путиным.

По словам главый организации, изначально у него были хорошие отношения с диктатором, однако все изменилось после допинг-скандала после Игр в сочи.

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"Мы очень хорошо с ним поработали в преддверии зимней Олимпиады в Сочи – так же, как хорошо работали с любым правительством, с любым главой государства принимающей страны. Позже это произошло с главами государств и правительств Бразилии, Южной Кореи, Японии, Китая и, наконец, с Эммануэлем Макроном и правительством Франции.

Однако очень скоро после Игр в сочи стало известно о допинге в россии, спонсируемом государством, что серьезно испортило отношения.

В результате наших действий после вторжения в Украину отношения с россией теперь не только полностью заморожены, они также превратились в полную противоположность. С тех пор меня в россии называют нацистом", - приводит слова Баха RND.

Бах официально покинет пост президента МОК 23 июня.

Напомним, Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту.

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