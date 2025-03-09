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Магучих снова стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Украина забрала "золото" и среди женщин, и среди мужчин.
Сегодня, 19:21
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В Нидерландах продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике.

Сегодня, 9 марта, состоялся финал по прыжкам в высоту среди женщин, где выступила и украинка Ярослава Магучих.

Спортсменка оправдала свой статус фаворитки и достаточно просто стала чемпионкой Европы, показав лучший результат в 1.99 м.

Второе место заняла Ангелина Топич с результатом в 1.95 м. Тройку замкнула шведка Енгла Нильссон

Украинка стала чемпионкой Европы в третий раз подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что чемпионом Европы в прыжках в высоту среди мужчин стал Олег Дорощук.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослава Магучих

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