Магучих снова стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту
Украина забрала "золото" и среди женщин, и среди мужчин.
В Нидерландах продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике.
Сегодня, 9 марта, состоялся финал по прыжкам в высоту среди женщин, где выступила и украинка Ярослава Магучих.
Спортсменка оправдала свой статус фаворитки и достаточно просто стала чемпионкой Европы, показав лучший результат в 1.99 м.
Второе место заняла Ангелина Топич с результатом в 1.95 м. Тройку замкнула шведка Енгла Нильссон
Украинка стала чемпионкой Европы в третий раз подряд.
Напомним, ранее сообщалось, что чемпионом Европы в прыжках в высоту среди мужчин стал Олег Дорощук.
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