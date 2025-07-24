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Харькова прокомментировала, что стала чемпионкой мира по фехтованию

Украинка обратилась к согражданам после успеха на турнире.
Сегодня, 13:14       Автор: Митя Шитко
Влада Харькова / Getty Images
Влада Харькова / Getty Images

Украинская шпажистка Влада Харькова высказалась о том, что выиграла золото на чемпионате мира.

Девушка опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором поделилась эмоциями.

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"Я – чемпионка мира. Три коротких слова, но какой долгий путь за ними. Мне было 13, когда встал вопрос моего обучения в Киевском спортивном интернате. Я подошла к родителям и сказала: «Если вы меня не отпустите – я никогда не стану чемпионкой мира». Много лет спустя – я ею стала.

Этот путь был сложным. Но он был бы невозможен без мудрости моих родителей, веры моих наставников, моих тренеров, без поддержки любимых людей и моей фехтовальной семьи. Каждый из вас меня чему-то научил. Каждый внес вклад в эту победу.

Я искренне благодарна Федерации фехтования Украины, Министерству молодежи и спорта Украины, всей нашей фехтовальной делегации за вашу ежедневную работу, организацию, веру в нас – спортсменов.

Это наша общая победа. Я благодарю наших воинов, которые защищали и защищают Украину - благодаря вам мы имеем возможность бороться и побеждать на своем поле боя.

Спасибо вам, наши герои. И благодарю себя – ту 13-летнюю девочку, которая имела больше решимости, чем взрослая я в 28. Мечта моего детства сбылась. Я счастлива".

Отметим, что это первая золотая награда для Украины за последние 22 года в женской шпаге.

Напомним, гимнастка Таисия Онофрийчук установила уникальное достижение для сборной Украины.

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