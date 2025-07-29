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Харлан рассказала, будет ли тренером после окончания карьеры

Ольга раскрыла планы на будущее.
Сегодня, 07:25       Автор: Митя Шитко
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании Ольга Харлан рассказала, видит ли себя на должности тренера после завершения собственной спортивной карьеры.

По словам украинки, она будет заниматься тренерством.

"Люблю и ненавижу, как говорится.

Вижу себя в будущем тренером? Откровенно говоря, да. Конечно, я не буду тренером, который… Я буду, можно сказать, строгая и буду требовать от тебя почти все, как я делала это от себя. Но мне нужно понимать, что не все такие, как я", - сказала Ольга для АкТИвні.

Ранее сообщалось, что Комащук отказалась от совместного фото с российской фехтовальщицей на церемонии награждения ЧМ-2025.

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