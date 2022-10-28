Украина вошла в топ-10 медального зачета Чемпионата мира по пулевой стрельбе
Наша сборная завоевала на мировом первенстве 9 медалей.
В египетском Каире завершился ЧМ-2022 по пулевой стрельбе.
Сборная Украины смогла войти в топ-10 медального зачета. Наша национальная команда завоевала девять различных медалей.
"Желто-синие" добыли три золота, три серебра и три бронзы, что помогло завершить мировое первенство на шестой строчке.
Это второй лучший результат в украинской истории. В 2010 сборная завершила Чемпионат мира на пятой позиции в медальном зачете.
Лучший индивидуальный результат продемонстрировал Павел Коростылев. В его активе четыре награды, среди которых одно золото.
Удалось также добыть две лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже. Они достались уже упомянутому Коростылеву и Сергею Кулишу.