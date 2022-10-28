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Украина вошла в топ-10 медального зачета Чемпионата мира по пулевой стрельбе

Наша сборная завоевала на мировом первенстве 9 медалей.
Сегодня, 21:04
Павел Коростылев
Павел Коростылев
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В египетском Каире завершился ЧМ-2022 по пулевой стрельбе. 

Сборная Украины смогла войти в топ-10 медального зачета. Наша национальная команда завоевала девять различных медалей.

"Желто-синие" добыли три золота, три серебра и три бронзы, что помогло завершить мировое первенство на шестой строчке.

Это второй лучший результат в украинской истории. В 2010 сборная завершила Чемпионат мира на пятой позиции в медальном зачете.

Лучший индивидуальный результат продемонстрировал Павел Коростылев. В его активе четыре награды, среди которых одно золото.

Удалось также добыть две лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже. Они достались уже упомянутому Коростылеву и Сергею Кулишу.

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