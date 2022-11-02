Беленюк, Гутцайт и прославленная биатлонистка: названы претенденты на должность президента НОК
Стало известно, кто подал заявку на участие в выборах.
Пресс-служба НОК сообщила, что были определены все кандидаты на пост президента Национального олимпийского комитета.
Действующий глава организации Сергей Бубка покинет должность, которую занимал с 2005 года, а на его место придет один из четырех претендентов.
Кандидаты на должность президента НОК
- Жан Беленюк
- Елена Билосюк
- Вадим Гутцайт
- Игорь Малинский
Таким образом, возглавить НОК может еще один Олимпийский чемпион - либо борец Жан Беленюк, либо биатлонистка Елена Билосюк (в деичестве Пидгрушная), либо нынешний Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Четвертый кандидат - Игорь Малинский - является директором УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации.
Выборы нового президента НОК состоятся 17 ноября.