Беленюк, Гутцайт и прославленная биатлонистка: названы претенденты на должность президента НОК

Стало известно, кто подал заявку на участие в выборах.

Пресс-служба НОК сообщила, что были определены все кандидаты на пост президента Национального олимпийского комитета.

Действующий глава организации Сергей Бубка покинет должность, которую занимал с 2005 года, а на его место придет один из четырех претендентов.

Кандидаты на должность президента НОК

Жан Беленюк

Елена Билосюк

Вадим Гутцайт

Игорь Малинский

Таким образом, возглавить НОК может еще один Олимпийский чемпион - либо борец Жан Беленюк, либо биатлонистка Елена Билосюк (в деичестве Пидгрушная), либо нынешний Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Четвертый кандидат - Игорь Малинский - является директором УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации.

Выборы нового президента НОК состоятся 17 ноября.