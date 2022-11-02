iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Беленюк, Гутцайт и прославленная биатлонистка: названы претенденты на должность президента НОК

Стало известно, кто подал заявку на участие в выборах.
Сегодня, 14:52
Жан Беленюк / Getty Images
Жан Беленюк / Getty Images
0 0 0

Пресс-служба НОК сообщила, что были определены все кандидаты на пост президента Национального олимпийского комитета.

Действующий глава организации Сергей Бубка покинет должность, которую занимал с 2005 года, а на его место придет один из четырех претендентов.

Кандидаты на должность президента НОК

  • Жан Беленюк
  • Елена Билосюк
  • Вадим Гутцайт
  • Игорь Малинский

Таким образом, возглавить НОК может еще один Олимпийский чемпион - либо борец Жан Беленюк, либо биатлонистка Елена Билосюк (в деичестве Пидгрушная), либо нынешний Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Четвертый кандидат - Игорь Малинский - является директором УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации.

Выборы нового президента НОК состоятся 17 ноября.

0 0 0

Статьи по теме

Шахтер - РБ Лейпциг: прогноз на матч 02.11.2022 Лиги чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг: прогноз на матч 02.11.2022 Лиги чемпионов
Отбор на Евро-2024: Англия выбрала стадион для матча с Украиной Отбор на Евро-2024: Англия выбрала стадион для матча с Украиной
Фьюри - Чисора: когда и где состоится бой Фьюри - Чисора: когда и где состоится бой
Нойер перенес три операции из-за рака кожи Нойер перенес три операции из-за рака кожи
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022
Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов16:28
Шахтер - РБ Лейпциг: прогноз на матч 02.11.2022 Лиги чемпионов
Евро-202416:16
Отбор на Евро-2024: Англия выбрала стадион для матча с Украиной
Бокс15:57
Фьюри - Чисора: когда и где состоится бой
Европа15:37
Нойер перенес три операции из-за рака кожи
Лига Чемпионов15:06
Шахтер завершил группу Юношеской лиги УЕФА ничьей с Лейпцигом
Олимпийские виды14:52
Беленюк, Гутцайт и прославленная биатлонистка: названы претенденты на должность президента НОК
Киберспорт14:25
IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляции матчей
ЧМ-202214:00
Польша на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
ЧМ-202213:58
Официально: стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022 по футболу
Лига Чемпионов13:34
Нападающий Лейпцига пропустит матч с Шахтером, еще один полузащитник - под вопросом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK