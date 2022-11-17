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Министр спорта Украины: Уверен, что после победы сможем провести зимнюю Олимпиаду

Вадим Гутцайт заявил, что наша страна сможет принять Олимпийские Игры в кооперации с одной из балтийских стран.
Сегодня, 17:47
Вадим Гутцайт
Вадим Гутцайт

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о возможности проведения в нашей стране Олимпийских Игр.

Чиновник заявил, что Украина сможет принять у себя зимнюю Олимпиаду на западе страны.

"Есть большое желание после возобновления мира вернуться к идее проведения в Украине зимних Олимпийских игр и летних Юношеских Олимпийских игр.

Мы все понимаем, если мы будем проводить ОИ, то нам нужна победа.

Я уверен, что после победы на 2032 год мы можем подавать заявку, над чем мы работали, потому что президент страны предоставил нам поручение еще в том году сделать программу по подготовке представления Украины на проведение Олимпиады. Мы отрабатывали этот вопрос, ездили в МОК, встречались с президентом, комиссиями, отвечающими за проведение ОИ. Мы начали это прорабатывать.

Мы можем провести зимние Олимпийские игры у нас на западе Украины в Буковеле, там рядом гора Быстрица, там возможно, чтобы были практически все локации для проведения ОИ", - сказал Гутцайт

Также функционер отметил, что существует вероятность проведения некоторых соревнований в другой стране, например, в Латвии.

"Мы планировали построить во Львове Дворец спорта для зимних видов.

Получили совет, что такие дорогостоящие сооружения для бобслея и скелетона лучше проводить в другой стране, как это уже возможно. Мы прорабатывали, чтобы провести в Латвии программу по бобслею и скелетону.

Я реально вижу, что после войны, когда она закончится и будет внимание всего мира к Украине, мы можем провести зимние Олимпийские игры в 2032 году", - заявил министр.

Стоит сказать, что в действительности в 2032 году должна пройти летняя, а не зимняя Олимпиада.


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