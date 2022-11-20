Харлан выиграла турнир по фехтованию в Италии

Украинка добавила еще один триумф в свой послужной список

В итальянской Карраре прошел турнир по фехтованию.

Украинка Ольга Харлан одержала победу в соревнованиях на женской шабле.

В финале спортсменка, выступающая за команду Virtus Scherma Bologna обыграла хазяйку турнира Мартину Кришио.

Поединок между Кришио и Харлан завершился в упорной борьбе со счетом 16:14.

Ранее имменитая украинка смогла стать лишь 22-ой на первенстве Кубка мира, которое проходило в Алжире.