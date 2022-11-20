Харлан выиграла турнир по фехтованию в Италии
Украинка добавила еще один триумф в свой послужной список
В итальянской Карраре прошел турнир по фехтованию.
Украинка Ольга Харлан одержала победу в соревнованиях на женской шабле.
В финале спортсменка, выступающая за команду Virtus Scherma Bologna обыграла хазяйку турнира Мартину Кришио.
Поединок между Кришио и Харлан завершился в упорной борьбе со счетом 16:14.
Ранее имменитая украинка смогла стать лишь 22-ой на первенстве Кубка мира, которое проходило в Алжире.