Гераскевич в крутом шлеме показал неплохой результат на Кубке мира

Завершился первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону.

В канадском городе Уистлер прошел первый этап Кубка мира по скелетону, в котором принял участие и украинец Владислав Гераскевич.

Наш спортсмен не лучшим образом провел первый заезд и занял 13-е промежуточное место, но во второй попытке показал гораздо лучший результат и занял пятую строчку.

В итоговом протоколе второй заезд позволил украинцу подняться в ТОП-10.

Отметим, что Гераскевич выступал в новом шлеме, посвященном Украине и ее борьбе за свою независимость.