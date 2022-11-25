iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Гераскевич в крутом шлеме показал неплохой результат на Кубке мира

Завершился первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону.
Сегодня, 10:15
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич

В канадском городе Уистлер прошел первый этап Кубка мира по скелетону, в котором принял участие и украинец Владислав Гераскевич.

Наш спортсмен не лучшим образом провел первый заезд и занял 13-е промежуточное место, но во второй попытке показал гораздо лучший результат и занял пятую строчку.

В итоговом протоколе второй заезд позволил украинцу подняться в ТОП-10.

Отметим, что Гераскевич выступал в новом шлеме, посвященном Украине и ее борьбе за свою независимость.


Статьи по теме

Бисиклета Ришарлисона, победный удар Аль-Даусари и дебютный для Гави: Топ-5 голов первого тура ЧМ-2022 Бисиклета Ришарлисона, победный удар Аль-Даусари и дебютный для Гави: Топ-5 голов первого тура ЧМ-2022
Роналду: Горжусь тем, что я первый футболист, который забивал на 5 ЧМ Роналду: Горжусь тем, что я первый футболист, который забивал на 5 ЧМ
На ЧМ-2022 прошел самый "вежливый" первый тур с первенства 1986 На ЧМ-2022 прошел самый "вежливый" первый тур с первенства 1986
Бразилия - Сербия 2:0 видео моментов матча 24.11.2022 ЧМ-2022 Бразилия - Сербия 2:0 видео моментов матча 24.11.2022 ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

Сомнительный пенальти на Роналду и троллинг от ганца: видео моментов матча Португалия - Гана
Сомнительный пенальти на Роналду и троллинг от ганца: видео моментов матча Португалия - Гана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

ЧМ-202210:39
Бисиклета Ришарлисона, победный удар Аль-Даусари и дебютный для Гави: Топ-5 голов первого тура ЧМ-2022
Футбол10:20
Роналду: Горжусь тем, что я первый футболист, который забивал на 5 ЧМ
Олимпийские виды10:15
Гераскевич в крутом шлеме показал неплохой результат на Кубке мира
ЧМ-202209:48
На ЧМ-2022 прошел самый "вежливый" первый тур с первенства 1986
ЧМ-202209:29
Бразилия - Сербия 2:0 видео моментов матча 24.11.2022 ЧМ-2022
ЧМ-202208:55
Джо Джойс - Фьюри: Выбери кого-то по размеру, а не Усика
ЧМ-202208:33
Катар - Сенегал: смотреть онлайн трансляцию матча
ЧМ-202208:14
Сомнительный пенальти на Роналду и троллинг от ганца: видео моментов матча Португалия - Гана
ЧМ-202207:46
По два бельгийца, англичанина, француза, испанца и эквадорца: сборная 1-го тура ЧМ-2022 от WhoScored
ЧМ-202207:30
Уэльс - Иран: смотреть онлайн трансляцию матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK