ЧМ по горнолыжному спорту 2023: Швейцария выиграла медальный зачет, у Норвегии больше всего наград
Завершился чемпионат мира, проходивший в Куршевеле и Мэрибеле.
На территории Франции две последние недели проходили соревнования уровня чемпионата мира по горнолыжному спорту.
Было разыграно 13 комплектов наград и медали завоевали спортсмены из девяти разных стран. Лидерство в медальном зачете с тремя золотыми медалями добыла в борьбе Швейцария (Марко Одерматт - единственный двукратный чемпион мира на турнире).
Больше медалей у спортсменов из Норвегии, которые поднимались на пьедестал девять раз.
Медальный зачет ЧМ по горнолыжному спорту
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Швейцария
|3
|3
|1
|7
|2
|Норвегия
|2
|3
|4
|9
|3
|Соединенные Штаты
|2
|2
|0
|4
|4
|Италия
|2
|1
|1
|4
|5
|Канада
|2
|0
|2
|4
|6
|Франция*
|1
|0
|1
|2
|6
|Германия
|1
|0
|1
|2
|8
|Австрия
|0
|3
|4
|7
|9
|Греция
|0
|1
|0
|1
|Всего
|13
|13
|14
|40
Украину на турнире представляли три спортсмена: Иван Ковбаснюк, Анастасия Шепиленко и Юлия Маковецкая, но ни один из них не смог показать результат хотя бы уровня ТОП-30.