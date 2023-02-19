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ЧМ по горнолыжному спорту 2023: Швейцария выиграла медальный зачет, у Норвегии больше всего наград

Завершился чемпионат мира, проходивший в Куршевеле и Мэрибеле.
Сегодня, 17:34
Нина Ортлиб, Жасмин Флури, Корин Сутер / Getty Images
Нина Ортлиб, Жасмин Флури, Корин Сутер / Getty Images

На территории Франции две последние недели проходили соревнования уровня чемпионата мира по горнолыжному спорту.

Было разыграно 13 комплектов наград и медали завоевали спортсмены из девяти разных стран. Лидерство в медальном зачете с тремя золотыми медалями добыла в борьбе Швейцария (Марко Одерматт - единственный двукратный чемпион мира на турнире).

Источник: Getty Images

Больше медалей у спортсменов из Норвегии, которые поднимались на пьедестал девять раз.

Медальный зачет ЧМ по горнолыжному спорту

Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Швейцария 3 3 1 7
2 Норвегия 2 3 4 9
3 Соединенные Штаты 2 2 0 4
4 Италия 2 1 1 4
5 Канада 2 0 2 4
6 Франция* 1 0 1 2
6 Германия 1 0 1 2
8 Австрия 0 3 4 7
9 Греция 0 1 0 1
Всего   13 13 14 40

Украину на турнире представляли три спортсмена: Иван Ковбаснюк, Анастасия Шепиленко и Юлия Маковецкая, но ни один из них не смог показать результат хотя бы уровня ТОП-30.


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