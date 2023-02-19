ЧМ по горнолыжному спорту 2023: Швейцария выиграла медальный зачет, у Норвегии больше всего наград

Завершился чемпионат мира, проходивший в Куршевеле и Мэрибеле.

На территории Франции две последние недели проходили соревнования уровня чемпионата мира по горнолыжному спорту.

Было разыграно 13 комплектов наград и медали завоевали спортсмены из девяти разных стран. Лидерство в медальном зачете с тремя золотыми медалями добыла в борьбе Швейцария (Марко Одерматт - единственный двукратный чемпион мира на турнире).

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Больше медалей у спортсменов из Норвегии, которые поднимались на пьедестал девять раз.

Медальный зачет ЧМ по горнолыжному спорту

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Швейцария 3 3 1 7 2 Норвегия 2 3 4 9 3 Соединенные Штаты 2 2 0 4 4 Италия 2 1 1 4 5 Канада 2 0 2 4 6 Франция* 1 0 1 2 6 Германия 1 0 1 2 8 Австрия 0 3 4 7 9 Греция 0 1 0 1 Всего 13 13 14 40

Украину на турнире представляли три спортсмена: Иван Ковбаснюк, Анастасия Шепиленко и Юлия Маковецкая, но ни один из них не смог показать результат хотя бы уровня ТОП-30.