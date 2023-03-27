Топовый украинский спортсмен выбыл до конца года после операции

Украинский дзюдоист Яков Хаммо пропустит остаток сезона-2023. Об этом сообщил его тренер.

"Ему прооперировали коленный сустав, у него был разрыв связок. Он уже приступил к восстановлению. Надеемся, что в ноябре-декабре его увидим на татами. Но все же у него большой вес, многое будет зависеть от его восстановления. Планируем на конец года, но пока без чего-то конкретного. Операция достаточно сложная и повреждение было достаточно немаленьким", - сказал наставник спортсмена Виталий Дуброва.

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Отметим, Хаммо успешно перенес хирургическое вмешательство и уже начал восстановительный процесс.

Напомним, украинец является двухкратным бронзовым призером чемпионатов мира. На Олимпиаде в Токио Яков занял пятое место.