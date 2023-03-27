iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Топовый украинский спортсмен выбыл до конца года после операции

Хаммо перенес хирургическое вмешательство.
Сегодня, 21:26
Яков Хаммо / judo-kyiv.com.ua
Яков Хаммо / judo-kyiv.com.ua

Украинский дзюдоист Яков Хаммо пропустит остаток сезона-2023. Об этом сообщил его тренер.

"Ему прооперировали коленный сустав, у него был разрыв связок. Он уже приступил к восстановлению. Надеемся, что в ноябре-декабре его увидим на татами. Но все же у него большой вес, многое будет зависеть от его восстановления. Планируем на конец года, но пока без чего-то конкретного. Операция достаточно сложная и повреждение было достаточно немаленьким", - сказал наставник спортсмена Виталий Дуброва.

Читай также: Украинка Литвиненко - бронзовая призерка Чемпионата мира по дзюдо

Отметим, Хаммо успешно перенес хирургическое вмешательство и уже начал восстановительный процесс.

Напомним, украинец является двухкратным бронзовым призером чемпионатов мира. На Олимпиаде в Токио Яков занял пятое место.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дзюдо Яков Хаммо

Статьи по теме

Украинка Литвиненко - бронзовая призерка Чемпионата мира по дзюдо Украинка Литвиненко - бронзовая призерка Чемпионата мира по дзюдо
Чемпионат мира по дзюдо: российская и белорусская сборные дисквалифицированы Чемпионат мира по дзюдо: российская и белорусская сборные дисквалифицированы
Сборная Украины по дзюдо выиграла медальный зачет Кубка Европы Сборная Украины по дзюдо выиграла медальный зачет Кубка Европы
Европейский союз дзюдо продолжил бан российских и белорусских спортсменов в отличии от Международной федерации Европейский союз дзюдо продолжил бан российских и белорусских спортсменов в отличии от Международной федерации
Помочь журналистам

Видео

Англия - Украина: видео голов и обзор матча отбора на ЧЕ-2024 26.03.2023
Англия - Украина: видео голов и обзор матча отбора на ЧЕ-2024 26.03.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа23:02
Молодежная сборная Украины в результативном матче уступила Италии
Европа22:25
Супруга защитника ПСЖ, которого обвиняют в изнасиловании, стала на сторону жертвы
Европа22:14
Гринвуд заявлял, что Роналду закончился как футболист еще в Реале
Европа21:54
ПСЖ нацелился на защитника Наполи
Евро-202421:45
Судаков: Выложились на 100%, но Англия показала свое мастерство
Олимпийские виды21:26
Топовый украинский спортсмен выбыл до конца года после операции
Европа21:17
Конте опубликовал прощальный пост в соцсетях, поблагодарив фанатов Тоттенхэма
Киберспорт20:51
NaVi опустились на третью позицию, Monte вошли в топ-30: Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год
Украина20:45
Украина U-21 - Италия U-21: онлайн-трансляция товарищеского матча
Европа20:28
Юная звезда Барселоны недовольна своим положением в клубе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK