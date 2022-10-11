Украинка Литвиненко - бронзовая призерка Чемпионата мира по дзюдо
18-летняя спортсменка добыла медаль на мировом первенстве.
Сегодня, 15:31
Украинка Елизавета Литвиненко завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по дзюдо.
Спортсменка добыла награду в весовой категории до 78 килограмм.
Для нашей сборной это первая медаль на мировом первенстве в узбекском Ташкенте.
В схватке за бронзу Литвиненко победила японскую дзюдоистку Шори Хамаду.
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