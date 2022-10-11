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Украинка Литвиненко - бронзовая призерка Чемпионата мира по дзюдо

18-летняя спортсменка добыла медаль на мировом первенстве.
Сегодня, 15:31
Елизавета Литвиненко
Елизавета Литвиненко
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Украинка Елизавета Литвиненко завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по дзюдо.

Спортсменка добыла награду в весовой категории до 78 килограмм.

Для нашей сборной это первая медаль на мировом первенстве в узбекском Ташкенте.

В схватке за бронзу Литвиненко победила японскую дзюдоистку Шори Хамаду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина дзюдо ЧМ
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