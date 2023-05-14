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Женская сборная Украины по фехтованию на сабле победила на этапе Кубка мира в Грузии

Украинки в упорном матче переиграли представительниц США.
Сегодня, 16:57
Ольга Харлан / nffu.org.ua
Ольга Харлан / nffu.org.ua

В рамках этапа Кубка мира по фехтованию в Грузии, который является отборочным на ОИ-2024, прошли соревнования среди саблисток.

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле прошла в финал турнира, где встретилась с сборной США.

Украинки в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кривицкой столкнулись с серьезным сопротивлением, но, все же, смогли переломить его.

Поединок завершился победой наших фехтовальщиц со счетом 45:42, что позволило сборной стать первой в олимпийском рейтинге и улучшить свои позиции в мировом рейтинге.

Напомним, в полуфинале в полуфинале спортсменки победили национальную команду Италии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтование Ольга Харлан Елена Кривицкая Алина Комащук Юлия Бакастова

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