Женская сборная Украины по фехтованию на сабле победила на этапе Кубка мира в Грузии

В рамках этапа Кубка мира по фехтованию в Грузии, который является отборочным на ОИ-2024, прошли соревнования среди саблисток.

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле прошла в финал турнира, где встретилась с сборной США.

Украинки в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кривицкой столкнулись с серьезным сопротивлением, но, все же, смогли переломить его.

Поединок завершился победой наших фехтовальщиц со счетом 45:42, что позволило сборной стать первой в олимпийском рейтинге и улучшить свои позиции в мировом рейтинге.

Напомним, в полуфинале в полуфинале спортсменки победили национальную команду Италии.