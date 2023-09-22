Женская сборная Украины по волейболу проигрывает пяту игру подряд на квалификации на Олимпиаду-2024

По крайней мере украинки наконец выиграли один сет.

В пятницу, 22 сентября, женская сборная Украины по волейболу сыграла свой пятый матч на квалификации на Олимпиаду-2024.

Соперницами наших спортсменок стала сборная Канады. В первом сете казалось, что игра предстоит интересная, украинкам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы записать очко на свой счет.

Однако судьба матча решилась уже во втором сете. Украина вела в 10 очков, однако канадки сумели переломить ход матча и сделать крутой камбек. Хотя второй сет и остался за Украиной, Канада вернула себе уверенность и далее довела матч до уверенной победы.

Квалификация Олимпиады-2024. 5-й тур

Канада - Украина 3:1 (25:22, 23:25, 25:12, 25:11)

Таким образом это стало пятым поражением подряд для сборной Украины, которая еще ранее потеряла гансы выйти на Олимпиаду.

Тем не менее сборной предстоит сыграть еще два матча против Чехии (23 сентября) и Мексики (24 сентября), которые на текущий момент также находится на дне группы А вместе с Украиной

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