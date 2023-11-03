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Украинский дзюдоист Ядов добыл бронзу на чемпионате Европы

Богдан поборол в схватке за медаль представителя Азербайджана.
Сегодня, 19:53
Богдан Ядов / ijf.org
Богдан Ядов / ijf.org

Украинский дзюдоист Богдан Ядов добыл для нашей страны медаль на чемпионате Европы.

Ядов выборол бронзу в схватке против представителя Азербайджана Яшара Наджафова. Богдан вышел в бронзовый финал благодаря победе в утешительном поединке.

Спортсмен из Украины выступает в весовой категории до 66 килограм.

Отметим, что для нашей страны это уже вторая медаль на континентальном первенстве. Ранее серебро добыл Дильшот Халматов, выступающий в весовой категории до 60 кг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дзюдо чемпионат Европы богдан ядов

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