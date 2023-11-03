Украинский дзюдоист Ядов добыл бронзу на чемпионате Европы
Богдан поборол в схватке за медаль представителя Азербайджана.
Украинский дзюдоист Богдан Ядов добыл для нашей страны медаль на чемпионате Европы.
Ядов выборол бронзу в схватке против представителя Азербайджана Яшара Наджафова. Богдан вышел в бронзовый финал благодаря победе в утешительном поединке.
Спортсмен из Украины выступает в весовой категории до 66 килограм.
Отметим, что для нашей страны это уже вторая медаль на континентальном первенстве. Ранее серебро добыл Дильшот Халматов, выступающий в весовой категории до 60 кг.
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