Украинский дзюдоист Ядов добыл бронзу на чемпионате Европы

Богдан поборол в схватке за медаль представителя Азербайджана.

Украинский дзюдоист Богдан Ядов добыл для нашей страны медаль на чемпионате Европы.

Ядов выборол бронзу в схватке против представителя Азербайджана Яшара Наджафова. Богдан вышел в бронзовый финал благодаря победе в утешительном поединке.

Спортсмен из Украины выступает в весовой категории до 66 килограм.

Отметим, что для нашей страны это уже вторая медаль на континентальном первенстве. Ранее серебро добыл Дильшот Халматов, выступающий в весовой категории до 60 кг.

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