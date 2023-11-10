Харлан уступила в финале этапа Кубка мира по фехтованию

В Алжире проходит объединенный этап Кубка мира по фехтованию среди мужской и женской шабли.

Украинка Ольга Харлан добыла серебрянную медаль на соревнованиях. В финале соревнований спортсменка уступила француженке Саре Бальцер 11:15.

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Отметим, что для Ольги данная медаль стала тридцатой в карьере на этапах Кубка мира. Также стоит сказать, что этот этап турнира был первым в текущем сезоне.

Что касается других украинских фехтовальщиц, то Елена Блавацкая в первом этапе уступила Лусии Мартин-Португез из Испании, а Юлия Бакастова также проиграла Бальцер, но во втором раунде.

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