iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Харлан уступила в финале этапа Кубка мира по фехтованию

Украинка не смогла победить представительницу Франции.
Сегодня, 19:28
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

В Алжире проходит объединенный этап Кубка мира по фехтованию среди мужской и женской шабли.

Украинка Ольга Харлан добыла серебрянную медаль на соревнованиях. В финале соревнований спортсменка уступила француженке Саре Бальцер 11:15.

Читай также: Харлан, Свитолина и Магучих снялись в откровенной фотосессии для Vogue

Отметим, что для Ольги данная медаль стала тридцатой в карьере на этапах Кубка мира. Также стоит сказать, что этот этап турнира был первым в текущем сезоне.

Что касается других украинских фехтовальщиц, то Елена Блавацкая в первом этапе уступила Лусии Мартин-Португез из Испании, а Юлия Бакастова также проиграла Бальцер, но во втором раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Ольга Харлан фехтованин

Статьи по теме

Харлан добыла медаль на этапе Кубка мира по фехтованию Харлан добыла медаль на этапе Кубка мира по фехтованию
Ястремская: Хотела бы иметь пистолет во время матчей с россиянками Ястремская: Хотела бы иметь пистолет во время матчей с россиянками
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
Манчестер Юнайтед может перехватить трансферную цель Ливерпуля Манчестер Юнайтед может перехватить трансферную цель Ливерпуля
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа21:33
Манчестер Юнайтед может перехватить трансферную цель Ливерпуля
Другие страны21:29
Аль-Хиляль исключил Неймара из заявки
Европа21:02
Малиновский - в запасе на матч против Вероны
Украина20:58
Франция отказала Украине в экстрадиции президента Ворсклы
Европа20:33
Ювентус подпишет новый контракт с игроком, который дисквалифицирован из-за ставок
Европа20:06
Арсенал попробует подписать хавбека, который должен был стать заменой Бускетсу
Европа20:02
Реал подтвердил травму Кепы
Теннис19:37
Сразу семь бельгийских теннисистов были отстранены за договорные матчи
Олимпийские виды19:28
Харлан уступила в финале этапа Кубка мира по фехтованию
Европа19:07
Ливерпуль нацелился на подписание английского вундеркинда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK