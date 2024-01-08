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"Путин х**ло": итальянский любимый Харлан комично показал свои навыки украинского языка

Украинка научила своего возлюбленного правильных слов.
Вчера, 22:30
Ольга Харлан с любимым / instagram.com/olgakharlan
Ольга Харлан с любимым / instagram.com/olgakharlan

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан пообщалась со своими подписчиками в Instagram.

Фанаты украинки имели возможность задать ей вопрос, одним из которых касался ее возлюбленного итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле.

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Подписчики спросили Ольгу, учит ли ее любимый украинский язык.

В ответ Харлан записала видео, на котором Луиджи говорит: "Слава Украине! Путин – х**ло".

Ранее сообщалось, что Гусев показал милую фотографию с новорожденным сыном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан

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