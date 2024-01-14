Зрители ЧЕ по фигурному катанию встретили украинскую пару криками "Слава Украине"

Добиться успеха, к сожалению, им это не помогло.

В Каунасе, Литва, завершилась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию.

Украину сегодня представляли пятеро спортсменов, благодаря которым возникла интересная ситуация.

Перед выступлением пары Марии Голубцовой и Кирилла Белоброва кто-то на трибунах крикнул "Слава Украине", на что весь зал ответил "Героям Слава".

К сожалению, результаты наших спортсменов оказались очень слабыми. Анастасия Гожва за произвольную программу заработала лишь 20-е место, а в произвольном танце Голубцова/Белобров стали 14-ми, а Пинчук/Погорелов заняли и вовсе 18-е место.

По итогам ЧЕ Украина потеряла по одной квоте в каждой из дисциплин.

Ранее также сообщалось, что два украинца вошли в ТОП-30 игроков HLTV.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!