iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Зрители ЧЕ по фигурному катанию встретили украинскую пару криками "Слава Украине"

Добиться успеха, к сожалению, им это не помогло.
Сегодня, 11:38
Мария Голубцова и Кирилл Белобров / Getty Images
Мария Голубцова и Кирилл Белобров / Getty Images

В Каунасе, Литва, завершилась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию.

Украину сегодня представляли пятеро спортсменов, благодаря которым возникла интересная ситуация. 

Перед выступлением пары Марии Голубцовой и Кирилла Белоброва кто-то на трибунах крикнул "Слава Украине", на что весь зал ответил "Героям Слава".

К сожалению, результаты наших спортсменов оказались очень слабыми. Анастасия Гожва за произвольную программу заработала лишь 20-е место, а в произвольном танце Голубцова/Белобров стали 14-ми, а Пинчук/Погорелов заняли и вовсе 18-е место.

По итогам ЧЕ Украина потеряла по одной квоте в каждой из дисциплин.

Ранее также сообщалось, что два украинца вошли в ТОП-30 игроков HLTV.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024 Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
МЮ готовится расстаться уже с четвертым игроком в январе МЮ готовится расстаться уже с четвертым игроком в январе
Экс-игрок Челси рассказал, в чем Де Брюйне лучше Месси Экс-игрок Челси рассказал, в чем Де Брюйне лучше Месси
Макларен намерен продлить контракт с Норрисом Макларен намерен продлить контракт с Норрисом
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа13:24
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Европа13:11
МЮ готовится расстаться уже с четвертым игроком в январе
Европа12:53
Экс-игрок Челси рассказал, в чем Де Брюйне лучше Месси
Формула 112:44
Макларен намерен продлить контракт с Норрисом
Украина12:30
УХЛ: Днепр сыграет с Киев Кэпиталз
Европа12:20
Почеттино опроверг слухи об интересе Челси к юному таланту Брайтона
Европа11:58
Ювентус предлагает Хендерсону зарплату в 26 раз меньше его оклада в Саудовской Аравии
Бокс11:52
Бетербиев добыл победу над Смитом, отправив того в нокаут
Олимпийские виды11:38
Зрители ЧЕ по фигурному катанию встретили украинскую пару криками "Слава Украине"
Бокс11:26
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK