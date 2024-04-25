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Дарья Билодид - чемпионка Европы по дзюдо

Украинка завоевала третью золотую медаль подряд.
Сегодня, 21:12
Дарья Билодид / Getty Images
Дарья Билодид / Getty Images

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала победительницей чемпионата Европы в весовой категории до 57 кг, который проходил в Загребе, Хорватия.

23-летняя спортсменка в финале встретилась со словенкой Каей Кайзер и победила в дополнительное время, когда Кайзер получила красную карточку.

Источник: Getty Images

Отметим, эта медаль четвертой чемпионатах Европы для Билодид, которая ранее выигрывала золото в 2017 и 2019 годах, а также становилась серебряным призером в 2021-м.

Ранее сообщалось, что украинка Курченко завоевала золото Грендслема по дзюдо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дзюдо Дарья билодид

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