Украинка Курченко завоевала золото Грендслема по дзюдо
Еще одна представительница нашей страны получила бронзовую медаль.
В грузинском Тбилиси проходит турнир Грендслема по дзюдо.
Украинка Юлия Курченко стала победительницей соревнований среди девушек в весовой категории до 78 кг, одолев в финале Гюше Стенгьойс из Нидерландов.
На своем пути к финалу Курченко также преодолела представительниц Казахстана, Великобритании, Германии и страны-террористки рф.
Отметим, что в этой же весовой категории выступала Елизавета Литвиненко, которая в полуфинале уступила именно Стенгьойс, но в "утешительном финале" завоевала бронзу, одолев Алину Бем из Германии.
Также стоит упомянуть, что "золото" Юлии стало 10-ым для Украины в истории ее участий в Грендслеме по дзюдо.
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