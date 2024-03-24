iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украинка Курченко завоевала золото Грендслема по дзюдо

Еще одна представительница нашей страны получила бронзовую медаль.
Вчера, 21:38
Юлия Курченко / IJF
Юлия Курченко / IJF

В грузинском Тбилиси проходит турнир Грендслема по дзюдо.

Украинка Юлия Курченко стала победительницей соревнований среди девушек в весовой категории до 78 кг, одолев в финале Гюше Стенгьойс из Нидерландов.

На своем пути к финалу Курченко также преодолела представительниц Казахстана, Великобритании, Германии и страны-террористки рф.

Отметим, что в этой же весовой категории выступала Елизавета Литвиненко, которая в полуфинале уступила именно Стенгьойс, но в "утешительном финале" завоевала бронзу, одолев Алину Бем из Германии.

Также стоит упомянуть, что "золото" Юлии стало 10-ым для Украины в истории ее участий в Грендслеме по дзюдо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дзюдо Юлия Курченко

Статьи по теме

Украинский дзюдоист Ядов добыл бронзу на чемпионате Европы Украинский дзюдоист Ядов добыл бронзу на чемпионате Европы
Украина не поедет на юниорский ЧМ по дзюдо из-за участия россии Украина не поедет на юниорский ЧМ по дзюдо из-за участия россии
Белодед выиграла бронзу на Гран-при Загреба по дзюдо Белодед выиграла бронзу на Гран-при Загреба по дзюдо
Дзюдо - Hungary Masters 2023: результаты и итоги турнира Дзюдо - Hungary Masters 2023: результаты и итоги турнира
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Другие страны23:59
14-летний вундеркинд, которого подпишет Ман Сити, дебютировал в профессиональном футболе
Европа23:27
Самая сексуальная фанатка Ман Юнайтед поделилась фотографиями из своего отпуска
Европа23:08
Лидер сенсационного Байера высказался о возможности сменить клубную прописку
Европа22:50
14 побед в 14-ти матчах: Женская команды Барселоны снова разгромила Реал
Европа22:41
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
Европа22:35
Агуэро: Я хотел бы вернуться на поле
Киберспорт22:22
PGL Major Copenhagen 2024: стали известны все участники плей-офф
Европа22:14
Экс-игрок Эвертона: Салах - не игрок мирового уровня
Киберспорт22:11
NaVi вышли в плей-офф PGL CS2 Major Copenhagen
Европа21:58
Магуайр преждевременно покинул расположение сборной Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK