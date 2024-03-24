Украинка Курченко завоевала золото Грендслема по дзюдо

В грузинском Тбилиси проходит турнир Грендслема по дзюдо.

Украинка Юлия Курченко стала победительницей соревнований среди девушек в весовой категории до 78 кг, одолев в финале Гюше Стенгьойс из Нидерландов.

На своем пути к финалу Курченко также преодолела представительниц Казахстана, Великобритании, Германии и страны-террористки рф.

Отметим, что в этой же весовой категории выступала Елизавета Литвиненко, которая в полуфинале уступила именно Стенгьойс, но в "утешительном финале" завоевала бронзу, одолев Алину Бем из Германии.

Также стоит упомянуть, что "золото" Юлии стало 10-ым для Украины в истории ее участий в Грендслеме по дзюдо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!