Украина на чемпионате Европы по прыжкам в воду: состав команды, расписание и результаты соревнований

ISPORT рассказывает, как сборная Украины выступает на Евро в прыжках в воду.

Определился состав сборной Украины, который отправится на чемпионат мира по прыжкам в воду, который пройдет в сербском Белграде. Соревнования состоятся с 17 по 23 июня.

Главной новостью является то, что чемпионат Европы пропустит двукратный чемпион Алексей Середа. Кроме того, на Евро отправятся сразу пять дебютантов.

Состав сборной Украины на чемпионате Европы

На турнире сборную Украины будут представлять 13 спортсменов – восемь мужчин и пять женщин.

Мужчины :

Даниил Аванесов – дебют,

Марко Барсуков – дебют,

Кирилл Болюх,

Марк Гриценко – дебют,

Олег Колодий,

Даниил Коновалов,

Станислав Олиферчик,

Богдан Чижовский – дебют.

: Даниил Аванесов – дебют, Марко Барсуков – дебют, Кирилл Болюх, Марк Гриценко – дебют, Олег Колодий, Даниил Коновалов, Станислав Олиферчик, Богдан Чижовский – дебют. Женщины:

Ксения Байло,

Карина Глыжина - дебют,

Виктория Кесарь,

София Лискун,

Анна Письменская.

Всего будет разыграно 13 комплектов наград: пять среди мужчин, пять среди женщин и три в командных соревнованиях.

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