iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украина на чемпионате Европы по прыжкам в воду: состав команды, расписание и результаты соревнований

ISPORT рассказывает, как сборная Украины выступает на Евро в прыжках в воду.
Вчера, 20:59
Getty Images
Getty Images

Определился состав сборной Украины, который отправится на чемпионат мира по прыжкам в воду, который пройдет в сербском Белграде. Соревнования состоятся с 17 по 23 июня.

Главной новостью является то, что чемпионат Европы пропустит двукратный чемпион Алексей Середа. Кроме того, на Евро отправятся сразу пять дебютантов.

Состав сборной Украины на чемпионате Европы

На турнире сборную Украины будут представлять 13 спортсменов – восемь мужчин и пять женщин.

  • Мужчины:
    Даниил Аванесов – дебют,
    Марко Барсуков – дебют,
    Кирилл Болюх,
    Марк Гриценко – дебют,
    Олег Колодий,
    Даниил Коновалов,
    Станислав Олиферчик,
    Богдан Чижовский – дебют.
  • Женщины:
    Ксения Байло,
    Карина Глыжина - дебют,
    Виктория Кесарь,
    София Лискун,
    Анна Письменская.

Всего будет разыграно 13 комплектов наград: пять среди мужчин, пять среди женщин и три в командных соревнованиях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Ремейк 2016 года": Манчестер Юнайтед расспросил бывших игроков клуба о победителе Евро-2024 "Ремейк 2016 года": Манчестер Юнайтед расспросил бывших игроков клуба о победителе Евро-2024
Венгрия - Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Венгрия - Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Нью-Ингленд Пэтриотс ввели Тома Брэди в Зал славы клуба Нью-Ингленд Пэтриотс ввели Тома Брэди в Зал славы клуба
Помочь журналистам

Видео

Путря готовит путрю – ЛНЗ подписали игрока Черноморца и креативно его представили
Путря готовит путрю – ЛНЗ подписали игрока Черноморца и креативно его представили

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Евро-202411:34
"Ремейк 2016 года": Манчестер Юнайтед расспросил бывших игроков клуба о победителе Евро-2024
Евро-202411:30
Венгрия - Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024
ММА11:00
Бои без правил: расписание боев и турниров
Другие10:58
Нью-Ингленд Пэтриотс ввели Тома Брэди в Зал славы клуба
ММА10:55
Бой Макгрегора и Чендлера отменен, а UFC 303 получил новый главный поединок
Евро-202410:20
Евро-2024: Германия и Шотландия встретятся в матче-открытии
НБА10:15
Проспекта будущего драфта НБА оправдали в деле по изнасилованию
Евро-202410:10
Германия - Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа09:36
Аталанта согласилась на условия Милана по выкупу де Кетеларе
Бокс09:08
"Давай выпьем пива": Промоутер Усика потроллил Фьюри после его громкого обращения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK