Бывший двукратный чемпион UFC попал в серьезное ДТП

Бывший двукратный чемпион UFC в легсайшем весе Дейвисон Фигейреду попал в ДТП, сообщает mmafighting.

Авария произошла в четверг в Бразилии. Land Rover спортсмена задел другой автомобиль, в результате чего машина вылетела с дороги, перевернувшись несколько раз.

Как рассказал сам Фигейреду, причиной стало то, что другой водитель врезался ему в бок, выезжая с переулка.

К счастью, боец был сам в машине и отделался только легким испугом.

Ранее также сообщалось, что Усику предложили необычного соперника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!