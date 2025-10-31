iSport.ua
Бывший двукратный чемпион UFC попал в серьезное ДТП

Дейвисон Фигейреду отделался испугом.
Сегодня, 15:45
Бывший двукратный чемпион UFC в легсайшем весе Дейвисон Фигейреду попал в ДТП, сообщает mmafighting.

Авария произошла в четверг в Бразилии. Land Rover спортсмена задел другой автомобиль, в результате чего машина вылетела с дороги, перевернувшись несколько раз.

Как рассказал сам Фигейреду, причиной стало то, что другой водитель врезался ему в бок, выезжая с переулка.

К счастью, боец был сам в машине и отделался только легким испугом.

Ранее также сообщалось, что Усику предложили необычного соперника.

