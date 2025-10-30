Тедди Атлас предложил Усику нетривиального соперника

Тренер подлился мнением, с кем стоило бы встретится украинцу.

Легендарный тренер по боксу Тедди Атлас поделился своим мнением о том, как именно абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик должен завершить свою карьеру.

Атлас считает, что в прощальном поединке Усик может захотеть выйти из зоны комфорта.

"Усик - как машина. Олимпиада, объединение всех титулов в крузервейте, победы во всех матчах. Выигрыш титула в сверхтяжелом весе. Но теперь, когда ты знаешь, что приближаешься к концу карьеры, он может захотеть сделать это кое-что"

Тренер считает, что соперником Усика мог бы стать боец ​​смешанных единоборств – чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

Источник: Getty Images

"Перейра - это не традиционный боксер, он громкое имя, он страшный парень, его считают этаким бабаком в его виде спорта - в UFC, в MMA. Какой лучший способ завершить карьеру?", - цитирует Атласаboxing247.

Накануне временный чемпион WBO в сверхтяжелом весе Фабио Вордли высказался о потенциальный бой против Александра Усика.

