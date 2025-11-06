iSport.ua
Украинский боец ​​стал четырехкратным чемпионом мира

В джиу-джитсу Богдану Мочульскому нет равных.
Вчера, 11:46       Автор: Василий Войтюк
Анатолий Красножан, Богдан Мочульский, Дарья Гончаренко, Леонид Рубцов
Анатолий Красножан, Богдан Мочульский, Дарья Гончаренко, Леонид Рубцов

Уроженец Луцка Богдан Мочульский стал чемпионом мира по джиу-джитсу в весовой категории до 62 килограмм в разделе файтинг. Первенство мира проходило в Таиланде.

В финальном поединке украинец был сильнее спортсмена без прапора, но с паспортом россии, Романа Комарова.

Для Мочульского это чемпионство стало уже четвертым в карьере.

Также на ЧМ серебряные медали завоевали Александра Яковенко (раздел Неваза Ги, до 52 кг) и Дарья Гончаренко (файтинг, до 52 кг). 

Также состоялись соревнования для бойцов старше 35 лет, где Украина добыла сразу пять медалей.

  • "Золото": Василий Новиков (M2 -94 кг неваза ги), Максим Петренко (M1 -85 файтинг)
  • "Серебро": Леонид Рубцов (М1 94+ файтинг), Анатолий Красножон (М3 -94 файтинг), Михаил Арцимович (М2 –85 неваза ги).

