Украинский боец ​​стал четырехкратным чемпионом мира

В джиу-джитсу Богдану Мочульскому нет равных.

Уроженец Луцка Богдан Мочульский стал чемпионом мира по джиу-джитсу в весовой категории до 62 килограмм в разделе файтинг. Первенство мира проходило в Таиланде.

В финальном поединке украинец был сильнее спортсмена без прапора, но с паспортом россии, Романа Комарова.

Для Мочульского это чемпионство стало уже четвертым в карьере.

Также на ЧМ серебряные медали завоевали Александра Яковенко (раздел Неваза Ги, до 52 кг) и Дарья Гончаренко (файтинг, до 52 кг).

Также состоялись соревнования для бойцов старше 35 лет, где Украина добыла сразу пять медалей.

"Золото": Василий Новиков (M2 -94 кг неваза ги), Максим Петренко (M1 -85 файтинг)

"Серебро": Леонид Рубцов (М1 94+ файтинг), Анатолий Красножон (М3 -94 файтинг), Михаил Арцимович (М2 –85 неваза ги).

