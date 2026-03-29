Украинка забрала титул IBO в Бельгии

Вернулась после падения и выиграла бой.

В рамках Hall des sports M.Daerden украинка Анастасия Петренко противостояла мексиканке Марии Соледад Варгас в бою за вакантный пояс чемпионки мира по версии IBO.

Во время боя Петренко держала соперницу на джебе, однако представительница Мексики смогла провести правый хук во 2-м раунде, в результате чего Анастасия оказалась на канвасе.

Однако украинка сумела вернуться и начала боксировать более активно и эффективно. Со временем Варгас устала и тем самым полностью отдала инициативу Петренко.

Украинка выиграла титул решением судей. Счёт: 97-93, 96-94 и 97-93.

Ранее украинский спортсмен сумел победить представителя Польши Михала Пезду.

