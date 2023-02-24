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Амосов: Я обязан говорить об Украине, ведь медиа - это моя война

Боец MMA высказался о важности освещения того, что происходит в нашей стране.
Сегодня, 13:05
Ярослав Амосов / Instagram
Ярослав Амосов / Instagram

Украинский чемпион Bellator Ярослав Амосов в полутяжелом весе дал интервью в преддверии поединка против Логана Сторли.

Амосов рассказал, почему решил продолжить карьеру несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Когда российские солдаты покинули центр Украины, я забрал свой пояс, и многие люди сказали мне, что я должен идти и защищать его.

Моя семья, друзья, команда, менеджер, тренер, сказали мне, что я должен идти, говорить об этом, потому что медиа - это моя война.

Поэтому я хочу говорить об этом. Иногда это трудно для меня, но я понимаю, что должен делать.

Я хочу говорить об этой ситуации, потому что думаю, что многие люди не понимают, что сейчас происходит.

Иногда люди спрашивают, что сейчас происходит в Украине. Они не знают этого.

9 месяцев я не живу в Украине, но понимаю, что происходит, потому что постоянно разговариваю с военными, со своими друзьями", - сказал боец MMA.

Напомним, поединок между Ярославом Амосовым и Логаном Сторли состоится в Дублине, Ирландия, в ночь с 25 на 26 января.


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