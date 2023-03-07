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Хант - о Джонсе: Ваш чемпион – стероидная крыса

Легенда ММА выступил с критикой в адрес величайшего полутяжа.
Сегодня, 19:49
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Экс-боец UFC Марк Хант высказался о победе Джона Джонса в бое против Сирила Гана.

"У вас тут стероидная крыса, устроившая ДТП с беременной женщиной, дамы и господа. Крыса, которая пряталась под октагоном 10 часов от проверки на допинг.

Вот ваш чемпион UFC в тяжелом весе, крыса, на которую всем нужно равняться, крыса, которую мы продвигаем.

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Пожалуйста, встаньте все и поднимите бокалы за компанию, к которой нет никакого доверия. Никчемный пояс, никчемный чемпион и еще более никчемная компания, которая наживается на других.

В любом другом виде спорта этого неудачника тут не было бы. Вот почему к UFC нет доверия – потому что они продвигают такой мусор", – написал Хант в своем инстаграме.

Напомним, американец добыл победу болевым приемом над Сирилом Ганом в бою за титул в тяжелом весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс Марк Хант

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