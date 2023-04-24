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Украинец Непота выиграл золото на турнире по джиу-джитсу "Гранд Слэм" в Париже

Украинская команда вошла в список лучших сборных турнира.
Сегодня, 11:05
Роман Непота с тренером / Instagram
Роман Непота с тренером / Instagram

Украинский спортсмен Роман Непота стал золотым призером на турнире по джиу-джитсу "Гранд Слэм" в Париже.

На пути к финалу в категории до 85 кг Непота победил четверых соперников с разных стран. В решающем поединке ему противостоял представитель Португалии, который не сумел навязать борьбу украинцу.

Непота завоевал золото в соревновании, в котором приняли участие представители 38 стран мира. Украинец победил пятерых соперников, троих из которых досрочно.

Тренер бойца Евгений Скирда отметил мастерство своего подопечного: "Роман показал невероятную выносливость и силу воли на этих соревнованиях. Эта победа является заслуженной наградой за настойчивость и жесткий труд, который он вложил в свою подготовку".

Отметим, что сборная Украины заняла шестое место на турнире.

Ранее сообщалось, что украинец Новиков вошел в тройку сильнейших людей в мире.


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