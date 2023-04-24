Украинец Новиков вошел в тройку сильнейших людей в мире

Украинские спортсмены попали в список лучших стронгменов мира.

В США прошли соревнования World's Strongest Man, в которых принимали участие двое украинцев.

Алексей Новиков за шесть дисциплин сумел набрать 41 балл, которые позволили ему выиграть бронзовую медаль.

Павел Кордияка, который недавно стал самым сильным человеком Европы, занял шестое место в турнире.

Отметим, что победителем соревнования стал канадец Митчелл Гупер, который впервые выиграл турнир подобного рода. Вторую строчку занял британец Том Столтман.

Ранее сообщалось, что Фильчаков и Насибов принесли Украине медали по греко-римской борьбе на ЧЕ-2023.