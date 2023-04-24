Фильчаков и Насибов принести Украине медали по греко-римской борьбе на ЧЕ-2023

В воскресенье, 23 апреля, состоялись завершающие матчи в рамках чемпионата Европы-2023 по борьбе в Загребе, Хорватия.

В последний день соревнований сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала две медали. Ярослав Фильчаков стал серебряным призером в весовой категории до 82 кг, уступив в решающей схватке действующему чемпиону мира Бурхану Акбудаку из Турции.

Бронзу чемпионата Европы выиграл Парвиз Насибов (до 67 кг), победивший румына Михая Михута. Также еще один украинец Андрей Кулик (до 72 кг) в бою за бронзу уступил Селькуку Джану (1:5) из Турции.

Таким образом, мужская и женская сборные Украины в сумме завоевали десять медалей, среди которых три золота, три серебра и четыре бронзы.

Ранее сообщалось, что Михайлов завоевал первое золото для Украины по вольной борьбе за 10 лет.