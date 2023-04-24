iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Фильчаков и Насибов принести Украине медали по греко-римской борьбе на ЧЕ-2023

Украинская сборная пополнилась серебром и бронзой.
Сегодня, 00:53
Ярослав Фильчаков / wrestlingua.com
Ярослав Фильчаков / wrestlingua.com

В воскресенье, 23 апреля, состоялись завершающие матчи в рамках чемпионата Европы-2023 по борьбе в  Загребе, Хорватия.

В последний день соревнований сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала две медали. Ярослав Фильчаков стал серебряным призером в весовой категории до 82 кг, уступив в решающей схватке действующему чемпиону мира Бурхану Акбудаку из Турции.

Бронзу чемпионата Европы выиграл Парвиз Насибов (до 67 кг), победивший румына Михая Михута. Также еще один украинец Андрей Кулик (до 72 кг) в бою за бронзу уступил Селькуку Джану (1:5) из Турции.

Таким образом, мужская и женская сборные Украины в сумме завоевали десять медалей, среди которых три золота, три серебра и четыре бронзы.

Ранее сообщалось, что Михайлов завоевал первое золото для Украины по вольной борьбе за 10 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины чемпионат Европы греко-римская борьба

Статьи по теме

Чемпионат Европы по борьбе: Фильчаков и Насибов принесли Украине две медали в последний день соревнований Чемпионат Европы по борьбе: Фильчаков и Насибов принесли Украине две медали в последний день соревнований
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике: Валентина Кисиль добыла две медали Чемпионат Европы по тяжелой атлетике: Валентина Кисиль добыла две медали
Стало известно, где сборная Украины сыграет против Мальты Стало известно, где сборная Украины сыграет против Мальты
Ребров согласился возглавить сборную Украины - источник Ребров согласился возглавить сборную Украины - источник
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании
Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Другие00:53
Фильчаков и Насибов принести Украине медали по греко-римской борьбе на ЧЕ-2023
Киберспорт00:30
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа00:19
Марсель с Малиновским обыграл Лион
Вчера, 23:51
Европа23:51
Наполи в концовке матча сумел вырвать победу над Ювентусом
Киберспорт23:23
Vitality - чемпион IEM Rio 2023
Другие страны23:16
Ярмоленко отличился ассистом, но Аль-Айн не сумел удержать победу
Европа22:50
Хави - о победах 1:0: Я только за, если Барселона все матчи так выиграет
Украина22:38
Министр обороны Украины собрал "команду Черноморца" из своих иностранных коллег
ММА22:20
Макгрегор сделал прогноз на бой Нейт Диаз - Джейк Пол
Европа21:58
Украинец стал самым возрастным профессиональным футболистом в истории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK