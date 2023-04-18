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Михайлов завоевал первое золото для Украины по вольной борьбе за 10 лет

Спортсмен прервал неудачную серию мужской сборной.
Вчера, 22:50
Василий Михайлов / wrestlingua.com
Василий Михайлов / wrestlingua.com

Украинский борец Василий Михайлов принес своей стране золотую медаль на чемпионате Европы-2023, который проходит в хорватском Загребе.

Спортсмен выступал в весовой категории до 79 кг. В решающей схватке Михайлов вышел на маты против действующего чемпиона Европы Георгиса Кугиумцидиса из Греции.

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27-летний украинец проиграл первый зачетный балл, однако по ходу первой половины встречи вырвался вперед. Во второй части поединка Василий увеличил свое преимущество до двух очков и удержал его до конца (3:1).

Отметим, для Михайлова это золото стало первым в карьере, а победа спортсмена - первой для мужской команды Украины за последние 10 лет на европейском первенстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борьба василий михайлов

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