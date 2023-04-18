Михайлов завоевал первое золото для Украины по вольной борьбе за 10 лет
Украинский борец Василий Михайлов принес своей стране золотую медаль на чемпионате Европы-2023, который проходит в хорватском Загребе.
Спортсмен выступал в весовой категории до 79 кг. В решающей схватке Михайлов вышел на маты против действующего чемпиона Европы Георгиса Кугиумцидиса из Греции.
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27-летний украинец проиграл первый зачетный балл, однако по ходу первой половины встречи вырвался вперед. Во второй части поединка Василий увеличил свое преимущество до двух очков и удержал его до конца (3:1).
💥🥇🇺🇦🤼Перемогою українця Василя Михайлова завершилися змагання у ваговій категорії до 79 кг на чемпіонаті Європи з вільної боротьби, що триває у хорватському Загребі.— НОК України (@OlympicUA) April 18, 2023
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Отметим, для Михайлова это золото стало первым в карьере, а победа спортсмена - первой для мужской команды Украины за последние 10 лет на европейском первенстве.