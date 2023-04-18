Чемпионат Европы по борьбе: результаты украинцев
В столице Хорватии городе Загреб с 17 по 23 апреля проходит чемпионат Европы по борьбе.
Украину в этих соревнованиях будут представлять сразу 30 спортсменов – по десять представителей по вольной, греко-римской и женской борьбе.
Медалисты сборной Украины:
пока у сборной Украины нет медалей
Расписание и результаты украинских борцов
Вольная борьба
до 57 кг
Андрей Яценко проиграл в первом же поединке – четвертьфинале – представителю Италии (8:19) и выбыл из соревнований.
до 61 кг
Тарас Маркович на старте соревнований преодолел представителя Азербайджана (5:4), но не смог пройти стадию 1/4 финала, уступив албанцу Зелимхану Абакарову (2:6).
до 65 кг
Эрик Арушанян стартовал во втором раунде и преодолел там спортсмена из Молдовы (6:2). Далее в равной борьбе он прошел немца Андре Кларка (2:2), но в полуфинале уступил армянину Вазгену Теваняну (4:12). В борьбе за бронзу Арушанян встретится с азербайджанцем Али Рагимзаде.
до 70 кг
Игорь Никифорук начал свой путь с первого раунда соревнований, дойдя до полуфинала. По ходу турнира украинец одолел представителя Швейцарии (10:0) и спортсмена из Грузии (14:3). Остановил Игорь свое победное шествие в шаге от финала, уступив болгарину Рамазану Рамазанову (4:14).
до 74 кг
Семен Радулов стартовал со второго раунда и в нем же завершил. Спортсмен уступил грузину Автандилу Кенчадзе (0:8).
до 79 кг
Василий Михайлов начал свое победное шествие на втором раунде. Сначала украинец одолел словака (15:4), после чего пострадал серб (8:1), а на пути к финалу был побежден азербайджанец (5:2). В финале Василий встретится с Георгиосом Кугиумцидисом.
до 86 кг
Владислав Прус стартовал со второго раунда, однако пройти дальше не смог. Украинец уступил грузину Тариэлю Гапхриндашвили (7:14).
до 92 кг
Илья Арчая начал свой путь с четвертьфинала, однако уступил на этой стадии турку Фейзулли Актюрку (0:6), вылетев из турнира.
до 97 кг
Мурази Мчедлидзе прошел солидный путь в полуфинал, откуда вылетел от Гиви Матчарашвили (1:9). Украинец одолел словака (6:4) и немца (4:4), но у него еще шанс получить бронзу в матче за третье место против Ибрагима Мчедлидзе.
до 125 кг
Александр Хоцяновский стартовал с победы над поляком (6:0), однако уже в четвертьфинале уступил итальянцу Абрахаму Коньедо (2:4), из-за чего влетел с турнира.
Женская борьба
до 50 кг
Оксана Ливач стартует с четвертьфинала, соперница определится позже.
до 53 кг
Лилия Горишна в первом раунде встретится с литовской спортсменкой.
до 55 кг
Мария Винник начнет свой путь с поединка против польской спортсменки.
до 57 кг
Алина Грушина стартует с четвертьфинала, соперница определится позже.
до 59 кг
Юлия Ткач начнет турнир по четвертьфиналу, соперница определится позже.
до 62 кг
Ирина Коляденко в первом раунде встретится с соперницей из Молдовы.
до 65 кг
Татьяна Рижко стартует с четвертьфинала, соперница определится позже.
Греко-римская борьба
расписание будет известно позже