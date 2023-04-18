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Чемпионат Европы по борьбе: результаты украинцев

ISPORT рассказывает о выступлениях украинских борцов на первенстве континента.
Сегодня, 20:11
Борьба / xsport.ua
Борьба / xsport.ua

В столице Хорватии городе Загреб с 17 по 23 апреля проходит чемпионат Европы по борьбе.

Украину в этих соревнованиях будут представлять сразу 30 спортсменов – по десять представителей по вольной, греко-римской и женской борьбе.

Медалисты сборной Украины:

пока у сборной Украины нет медалей

Расписание и результаты украинских борцов

Вольная борьба

до 57 кг

Андрей Яценко проиграл в первом же поединке – четвертьфинале – представителю Италии (8:19) и выбыл из соревнований.

до 61 кг

Тарас Маркович на старте соревнований преодолел представителя Азербайджана (5:4), но не смог пройти стадию 1/4 финала, уступив албанцу Зелимхану Абакарову (2:6).

до 65 кг

Эрик Арушанян стартовал во втором раунде и преодолел там спортсмена из Молдовы (6:2). Далее в равной борьбе он прошел немца Андре Кларка (2:2), но в полуфинале уступил армянину Вазгену Теваняну (4:12). В борьбе за бронзу Арушанян встретится с азербайджанцем Али Рагимзаде.

до 70 кг

Игорь Никифорук начал свой путь с первого раунда соревнований, дойдя до полуфинала. По ходу турнира украинец одолел представителя Швейцарии (10:0) и спортсмена из Грузии (14:3). Остановил Игорь свое победное шествие в шаге от финала, уступив болгарину Рамазану Рамазанову (4:14).

до 74 кг

Семен Радулов стартовал со второго раунда и в нем же завершил. Спортсмен уступил грузину Автандилу Кенчадзе (0:8).

до 79 кг

Василий Михайлов начал свое победное шествие на втором раунде. Сначала украинец одолел словака (15:4), после чего пострадал серб (8:1), а на пути к финалу был побежден азербайджанец (5:2). В финале Василий встретится с Георгиосом Кугиумцидисом.

до 86 кг

Владислав Прус стартовал со второго раунда, однако пройти дальше не смог. Украинец уступил грузину Тариэлю Гапхриндашвили (7:14).

до 92 кг

Илья Арчая начал свой путь с четвертьфинала, однако уступил на этой стадии турку Фейзулли Актюрку (0:6), вылетев из турнира.

до 97 кг

Мурази Мчедлидзе прошел солидный путь в полуфинал, откуда вылетел от Гиви Матчарашвили (1:9). Украинец одолел словака (6:4) и немца (4:4), но у него еще шанс получить бронзу в матче за третье место против Ибрагима Мчедлидзе.

до 125 кг

Александр Хоцяновский стартовал с победы над поляком (6:0), однако уже в четвертьфинале уступил итальянцу Абрахаму Коньедо (2:4), из-за чего влетел с турнира.

Женская борьба

до 50 кг

Оксана Ливач стартует с четвертьфинала, соперница определится позже.

до 53 кг

Лилия Горишна в первом раунде встретится с литовской спортсменкой.

до 55 кг

Мария Винник начнет свой путь с поединка против польской спортсменки.

до 57 кг

Алина Грушина стартует с четвертьфинала, соперница определится позже.

до 59 кг

Юлия Ткач начнет турнир по четвертьфиналу, соперница определится позже.

до 62 кг

Ирина Коляденко в первом раунде встретится с соперницей из Молдовы.

 до 65 кг

Татьяна Рижко стартует с четвертьфинала, соперница определится позже.

Греко-римская борьба

расписание будет известно позже

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина борьба чемпионат Европы

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