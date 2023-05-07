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Гилберт Бернс проиграл Мухаммаду на UFC 288

Завершился топовый поединок в рамках очередного турнира.
Сегодня, 08:09
Мухаммад и Бернс / Getty Images
Мухаммад и Бернс / Getty Images

В американском городе Ньюарк в рамках очередного турнира от UFC встретились одному из лучших бойцов полусреднего веса - бразилец Гилберт Бернс и американец Белал Мухаммад.

Бой длился все отведенные для него пять раундов, бойцы так и не смогли досрочно одержать победу.

Мухаммад вел себя более активно, при этом поединок проходил практически все время в стойке. В середине боя стало очевидно, что у Бернса есть некоторые проблемы с плечом, которые не позволили ему показать свой максимум.

Два из трех судей поединка в итоге отдали бразильскому спортсмену всего один раунд, а третий и вовсе каждую пятиминутку отдал в актив Мухаммада.

Белал Мухаммад – Гилберт Бернс 3:0 (50-45, 49-46, 49-46)


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