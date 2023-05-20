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Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон

Ирландец озвучил имя потенциального соперника.
Сегодня, 14:15
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор вскоре возобновит профессиональную карьеру.

По словам ирландца, он уже проводит тренировочный процесс, чтобы в конце года выступить на арене.

"В конце года я вернусь в клетку. Я уже тренируюсь и готов к работе".

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"Бой против Майкла Чендлера будет объявлен во время трансляции The Ultimate Fighter, который выйдет через несколько дней на ESPN. К тому времени, когда шоу закончится, у нас будет дата и мы ее озвучим для фанатов", - приводит слова ирландца MMA FIGHTING.

Напомним, свой последний бок Макгрегор провел в 2021 году, когда проиграл Дастину Порье.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC сыграет с легендами футбола на Олд Траффорд в благотворительном матче.


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