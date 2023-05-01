iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макгрегор изъявил готовность провести бой на голых кулаках

Ирландец ждет "приказа от бога".
Сегодня, 18:56
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что готов принять участие в кулачных боях. 

"Стили делают бои, как и правила. Если испытываешь страх, то лучше сходи в церковь. Прошлой ночью меня позвали на ринг, предназначенный для проведения кулачных боев. Я ничего не боюсь.

Читай также: Джейк Пол вызвал на бой Макгрегора

Нет человека, который мог бы запугать меня. Я боюсь только бога, и только ему повинуюсь. И если он прикажет мне подраться на голых кулаках – я сделаю это", – написал Макгрегор в соцсетях.

Напомним, Макгрегор и Чендлер возглавили команды в реалити-шоу The Ultimate Fighter, где в конце они подерутся в одном из осенних турниров UFC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Топовый боец UFC вызвал на бой Дэвиса Топовый боец UFC вызвал на бой Дэвиса
Гэтжи отказался от боя с Порье Гэтжи отказался от боя с Порье
Масвидаль: Я много плакал после того, как закончил карьеру Масвидаль: Я много плакал после того, как закончил карьеру
Помочь журналистам

Видео

Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян
Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель выигрывает Селби после второй части
просмотров

Последние новости

Европа20:47
Мендеш заверил Барселону, чтобы выгодно продаст Фати
ММА20:26
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс20:18
Бокс: расписание боев
Европа20:08
Роналду намерен вернуться в мадридский Реал
Европа19:50
Анчелотти в очередной раз опроверг слухи о договоренности возглавить сборную Бразилии
НХЛ19:25
Известный музыкант хочет приобрести хоккейный клуб
Европа19:20
Моуринью определился со своим будущим
ММА18:56
Макгрегор изъявил готовность провести бой на голых кулаках
Европа18:40
Артета намерен лично заняться трансфером Райса
Европа18:21
ПСЖ и Манчестер Юнайтед поспорят за форварда Ромы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK