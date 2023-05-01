Макгрегор изъявил готовность провести бой на голых кулаках

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что готов принять участие в кулачных боях.

"Стили делают бои, как и правила. Если испытываешь страх, то лучше сходи в церковь. Прошлой ночью меня позвали на ринг, предназначенный для проведения кулачных боев. Я ничего не боюсь.

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Нет человека, который мог бы запугать меня. Я боюсь только бога, и только ему повинуюсь. И если он прикажет мне подраться на голых кулаках – я сделаю это", – написал Макгрегор в соцсетях.

Напомним, Макгрегор и Чендлер возглавили команды в реалити-шоу The Ultimate Fighter, где в конце они подерутся в одном из осенних турниров UFC.