Джейк Пол вызвал на бой Макгрегора

Популярный видеоблогер Джейк Пол (6-1, 4 КО) недавно начал профессиональную карьеру бокса. Спортсмен решил обратиться к бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору, предложив тому бой.

Джейк в Instagram-stories опубликовал пост, в котором написал, что хочет провести поединок с ирландцем.

"Я лучший боксер, чем ты и сделаю то, что тебе не удалось - нокаутирую Нейта. После моего боя с Диазом давай боксировать в главном событии вечера бокса в Дублине, когда будут драться Аманда Серрано и Кэти Тейлор. Но поскольку ты себе не хозяин, ты будешь прятаться за Дэйну Уайта или просто пропьешь остаток своей жизни. 5 августа все увидите", - написал Пол.

Отметим, что 5 августа Джейк проведет бой против Нейта Диаза по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что Макгрегор поддержал Гарсию после поражения от Дэвиса.