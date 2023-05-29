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Макгрегор изъявил желание провести бой на голых кулаках

Ирландец готов сменить вид спорта.
Сегодня, 12:49
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) заявил, что хотел бы провести бой на голых кулаках.

По словам ирландца, такой вид спорта является очень зрелищным.

"Я бы с радостью подрался. В кулачных боях тяжело провести скучный поединок, практически нереально. Ни в какой другой дисциплине нельзя сказать, что вероятность проведения скучной схватки равна нулю".

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"Бокс может быть скучным, ММА может быть скучным, но в боксе на голых кулаках нет никакого шанса на скучный бой, даже если оба бойца будут использовать только джеб, потому что даже джеб рассекает кожу. Рассечение вызывает панику на ринге и возбуждает толпу, поэтому шансы на скучную схватку равны нулю. Я бы, конечно, согласился с этим. Почему бы и нет?", - приводит слова бойца MMA FIGHTING.

Ранее сообщалось, что Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон.


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