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Чемпион UFC в полулегком весе изъявил желание подраться с Макгрегором

Ирландцу бросили вызов.
Сегодня, 17:55
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски заявил о желании подраться с экс-двойным чемпионом Конором Макгрегором. 

"Я побил всех чемпионов полулегкого дивизиона, кроме Конора Макгрегора. Очевидно, в расцвете сил он был лучшим бойцом в истории дивизиона.

Я уверен, что многие хотели бы увидеть наш поединок. Если бы мы могли организовать этот бой прямо сейчас, то это было бы чем-то особенным.

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Все говорят о гонорарах, но это бой за наследие. Это возможность побить всех бывших чемпионов дивизиона, установить рекорд по защитам титула", – сказал Волкановски в интервью MMA Junkie.

Напомним, в последних своих боях оба бойца потерпели поражения в своих поединках.

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