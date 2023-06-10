Макгрегор отправил в нокаут маскота Майами

Бывший двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор посетил четвертый матч финальной серии НБА между Денвером и Майами.

Во время перерыва ирландский боксер вышел на баскетбольную площадку. Он представил специальный спрей для единоборств от TIDL Sport – компания стала официальным партнером Хит.

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Забавно, что Конор в шутку отправил в нокаут маскота Майами.

Ранее сообщалось, что Макгрегор изъявил желание провести бой на голых кулаках.