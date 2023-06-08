Чендлер: Бой с Макгрегором - самый крупный в моей карьере

Чендлер признался, что бой против Макгрегора станет самым большим событием в его карьере.

"Конор привносит определенные моменты, которых у других оппонентов просто нет. Это однозначно будет самый большой бой в моей карьере, самое большое шоу и количество общения с медиа.

Я нацелен выйти и побить его. Многие люди думают, что я должен снести его. Они списывают его со счетов, думая, что я буду диктовать бой. Но это смешанные единоборства. Это парень, который много говорит, но, как правило, отвечает за свои слова делом.

Читай также: Весовая категория боя Макгрегор - Чендлер определится после взвешивания Конора

Мы видим, чем Конор занимается сейчас, но когда дело доходит до подготовки, то думаю, что это один самых опасных бойцов. Он построил эту репутацию, показав всем, что он Ноториус Конор Макгрегор.

Считаю ли я его самым умелым своим оппонентом? Думаю, что нет. Но мне предстоит столкнуться с мистикой Макгрегора", – заявил американец в интервью сайту UFC.

Напомним, Макгрегор провел за карьеру в ММА 28 боев, в которых одержал 22 победы. На счету Чендлера 23 выигрыша в 31 поединке.