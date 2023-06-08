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Весовая категория боя Макгрегор - Чендлер определится после взвешивания Конора

Ирландец ввел свои правила игры.
Сегодня, 16:50
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что не планирует сбрасывать вес перед боем с Майклом Чендером. 

"Чендлер, тебе сказали в какой категории бой? В среднем весе, потому что я гонять не хочу. Ты сделаешь то, что тебе скажут. То, что тебе скажет UFC и Мак.

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Посмотрим, мне вообще гонять не придется. Может и в полутяжелом. Я вообще супертяж. Я во всех весовых. Давно уже на весы не вставал, может, устроим премьеру на этом шоу – я встану на весы и тебе сообщат, в каком весе мы деремся", – сказал ирландец на шоу TUF.

Напомним, в следующем своем бою Конор Макгрегор встретится с Майклом Чендлером. Точная дата поединка пока неизвестна.

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